Kuriose Weltmeisterschaft: Auf die Plätze, fertig, Senf!

Bei der TSG Lechbruck Waltershofen wird ein kurioser Wettkampf ausgetragen: Am Samstag wird der erste Weltmeister im Senfessen gesucht.

Ein paar Löffel Senf verputzen und damit Weltmeister werden? Bei der TSG Lechbruck Waltershofen geht das. Der Sportverein veranstaltet am Samstag, 9. September, seinen ersten Wettbewerb im Senfessen. Dabei geht es nicht - wie man vielleicht meinen könnte - darum, möglichst viel der gelben Sauce in sich hineinzustopfen und sich danach wie ein Wikinger mit einem Schlachtruf auf den Bauch zu klopfen. Nein, hinter der Senfweltmeisterschaft steckt ein ausgeklügeltes Regelsystem.

Maximal 32 Teilnehmer sind zugelassen, diese dürfen sich ab 15 Uhr am Sportplatz in Waltershofen messen. Gekämpft wird im K.O.-Modus, das heißt, immer zwei Kandidaten treten gegeneinander an und der Gewinner aus der Partie tritt gegen einen anderen Gewinner an. Bis einer übrig bleibt. Der oder die darf sich dann Senfweltmeister nennen.

Die Senfgladiatoren müssen fünf Löffel mit je 30 Gramm Senf verspeisen

Um soweit zu kommen, müssen bei jedem Duell fünf Esslöffel mit süßem, mittelscharfem oder scharfem Senf - das wird vorher festgelegt - verspeist werden. Im offiziellen Regelwerk, das sich mit einem Schmunzeln liest, heißt es zur Vorbereitung: "Die zwei Senfgladiatoren sitzen sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Vor den Senfgladiatoren werden je fünf Esslöffel mit je 30 Gramm Senf platziert." Es gibt auch einen Schiedsrichter, dieser nennt sich Senfmaster und muss mittig zwischen den Kontrahenten sitzen.

Dann wird es ernst: Ab dem Zeitpunkt, an dem die Senfgladiatoren beide Hände flach auf den Tisch legen, müssen alle Unbeteiligten mindestens einen Meter Abstand halten. Beihilfe zum Sieg wird schließlich nicht geduldet. Ketchup-Liebhabern wird übrigens empfohlen, das Gelände besser gleich zu verlassen. Nachdem die Gladiatoren einzeln ihre Bereitschaft signalisiert haben, ruft der Senfmaster "Auf die Plätze, fertig, Senf" und es wird drauf los gegessen. Das bereitgestellte Getränk – das kein Radler sein darf – darf nicht zum "runterspülen" benutzt werden, hier sind die Regeln knallhart.

Der Senfmaster gibt den Sieger bekannt

Der Senfgladiator, der als erstes den Senf von allen fünf Löffeln vollständig aufgegessen hat, so besagt es das Regelwerk, legt die Hände zurück auf den Tisch und und ruft deutlich: "Ich habe senffertig." Ob er das wirklich hat, muss aber noch der Senfmaster kontrollieren, dazu guckt er in den weit geöffneten Mund des Gladiators. "Sein Kontrahent kann in der Zwischenzeit natürlich weiteressen, sollte der Senfmaster das Ergebnis nicht akzeptieren. So hat er noch eine Chance auf den Sieg", heißt es im Leitfaden. Der Schiedsrichter beendet schließlich den Wettkampf, indem er den Senfsieger bekannt gibt.

Bei 32 Teilnehmern gibt es vier Runden, das heißt, der Gesamtsieger muss 20 Löffel verputzen. Wer beim Wettbewerb am Wochenende dabei sein will, der kann sich per E-Mail an info@senfweltmeisterschaft.de oder per Whatsapp an 0172/2555883 anmelden und seinen Senf dazugeben.