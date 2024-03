Löwen-Fans werden in Waltershofen wieder zahlreicher

Der Fanclub der Münchner Löwen in Waltershofen wählt einen neuen Vorstand und freut sich über steigende Mitgliederzahlen.

Bei der Jahreshauptversammlung des im Jahre 2006 gegründeten TSV 1860 Fanclubs „Lechspitz Löwen“ Waltershofen wurde eine neue Vorstandschaft gewählt. Zuvor wurde die Satzung geändert: So wird der Verein in den kommenden drei Jahren von drei gleichberechtigten Vorsitzenden und vier Beiräten geführt.

Andi Rasilier, Josef Braun und Peter Vogl jun. bilden mit den vier Beiräten Elke Fahron, Markus Klimesch und Andi Osterrode die Spitze des Löwenfanclubs der Münchner Löwen im Meitinger Ortsteil. Die Kassenprüfung liegt in den Händen von Lena Rasilier und Norbert Singer. Derzeit gehören dem Verein im Lechtal 179 Mitglieder bei steigender Tendenz an. „Wir wollen in Zukunft die umfangreichen Aufgabenbereiche der Vorstandschaft auf verschiedene Schultern verteilen, um das Vereinsleben zum Wohl der Mitglieder weiter erfolgreich gestalten zu können“, freute sich Josef Braun, der bisherige erste Vorsitzende.

In seinem Rückblick informierte Braun über das Vereinsgeschehen, das durch die Corona-Pandemie etwas in Rücklage gekommen war und auch die durch die sportlichen Leistungen des TSV 1860 München in der 3. Liga nicht gerade zur Aufbruchsstimmung ermuntert hatte . „Es war manchmal für uns Fans schon etwas zermürbend, was vor allem im letzten Jahr bei 1860 abging, doch trotz aller Quälereien im internen und politischen Vereinsbereich werden wir auch in Zukunft unseren Löwen immer treu bleiben“, sagte Braun unter dem Applaus der Löwenfans.

Der zweite Vorsitzende und Fahrtenleiter Peter Vogl jun. schilderte, dass die Waltershofner Lechspitz Löwen in den letzten Jahren zahlreiche Fahrten zu Spielen des TSV 1860 im Grünwalder Stadion, aber auch zu Auswärtsspielen der „Blauen“ gemacht haben. „Besonders stolz sind wir auf unsere Fahnenabordnung unter der Leitung von Andreas Rasilier, der mit jungen Fans vor den Heimspielen unseren Verein auf dem Rasen im Stadion präsentiert und in Kürze sein zehnjähriges Fahnenbegleiterjubiläum feiern kann“, lobte Vogl. Zuletzt gab Vogl noch bekannt, dass der ehemalige, seit mehreren Jahren schwer erkrankte ehemalige Löwenstürmer Olaf Bodden von den Lechspitzlöwen mit einer Spende für seine weitere Genesung bedacht wurde. (peh)