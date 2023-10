Waltershofen/Schwabmünchen/Königsbrunn

Mit einem Biss in Waltershofen zum Lebensretter werden

Plus Täglich werden Lebensmittel weggeworfen, die eigentlich noch genießbar wären. Die Initiative Foodsharing will dafür sorgen, dass sich dies ändert.

Von Steffi Brand

Genussvoll beißt der dreijährige Jonas Schafnitzel in den Donut. Der sechsjährige Sebastian Bergner tut es ihm gleich. Dass die Kinder mit diesem Biss zum Lebensmittelretter geworden sind, wissen sie nicht. Doch genau das passiert, wenn sie etwas davon essen, was Andrea Schalwig auf ihrer roten Bank im Meitinger Ortsteil Waltershofen herrichtet. Seit Januar gehören Andrea Schalwig und ihr Mann Stefan zu den etwa 100 Lebensmittelrettern der Initiative Foodsharing, die allein im Landkreis Augsburg unterwegs sind.

Wie viele es genau sind, lässt sich nur schwerlich sagen, denn der Landkreis ist unterteilt in die Bezirke Schwabmünchen, Königsbrunn und Meitingen. Regelmäßig holen Andrea und Stefan Schalwig Lebensmittel von Supermärkten, Discountern und Bäckereien ab, wenn diese nicht mehr verkauft werden können oder dürfen. Sie sortieren aus, was noch weitergegeben werden kann. Das darf auf die rote Bank vor ihrem Haus. Zu kühlende Lebensmittel lagern sie in ihrem extra angeschafften Kühlschrank. Dann stellt die Lebensmittelretterin ein Bild in die WhatsApp-Gruppe. Dann finden sich Nachbarn, Freunde und Bekannte vor der Bank ein – all jene, die ebenfalls nicht mit ansehen können, wenn Lebensmittel weggeworfen werden.

