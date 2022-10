Unbekannter beschädigt Scheibe eines Wintergartens in Waltershofen

In der Nacht schmeißt ein Unbekannter einen Gegenstand gegen die Scheibe eines Wintergartens in Waltershofen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Scheibe eines Wintergartens hat ein Unbekannter in Waltershofen eingeworfen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, passierte die Tat bereits in der vergangenen Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Der Schaden am Wintergarten beläuft sich auf rund 600 Euro. Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Auenstraße gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)