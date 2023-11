Waltershofen

Wärmenetz und Tempolimit beschäftigen die Bewohner in Waltershofen

Ein Dorn im Auge ist vielen Waltershofern die Tempo 100-Regelung in der Ostendorfer Straße.

Plus Bürgermeister Michael Higl informiert in Meitinger Ortsteil über aktuelle Projekte. Die Bürger interessieren sich zudem für Verkehrsfragen in ihrem Ort.

Seine Ortsteiltournee durch den Markt Meitingen setzte Bürgermeister Michael Higl in diesen Tagen mit seinem Besuch in Waltershofen fort. Im voll besetzten Bürgerhaus des zweitkleinsten, 812 Einwohner zählenden Ortsteils, informierte der Rathauschef die Besucher der Veranstaltung über aktuelle Vorhaben und Baumaßnahmen wie dem Rathaus in der Marktgemeinde und beantwortete Fragen zu örtlichen Belangen.

"Die Bereitschaft, sich an einem Ortsgespräch zu beteiligen, zeigt das Interesse der Bürgerinnen und Bürger am öffentlichen und politischen Leben in ihrem Ort", freute sich Bürgermeister Michael Higl beim Blick auf die zahlreichen Besucher der Veranstaltung. Es war das Dritte von insgesamt fünf Ortsgesprächen in diesem Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

