Warum am bundesweiten Warntag manche Sirenen im Kreis Augsburg schweigen

Am 8. Dezember testet der Katastrophenschutz, wie gut die Warnung der Bevölkerung klappt. Dabei hat ein neues Warn-System Premiere.

Handy-Besitzer haben dieser Tage schon eine Vorwarnung per SMS erhalten. Am 8. Dezember werden bundesweit die Sirenen heulen und damit auch im Landkreis Augsburg – aber nicht alle.

Punkt 11 Uhr sollen am Donnerstag, 8. Dezember, Testwarnungen über verschiedene Kanäle erfolgen.. Der bislang letzte Warntag in Bayern fand am 12. Mai dieses Jahres statt. Dabei wurden die 180 Katastrophenschutz-Sirenen im Landkreisgebiet getestet. Der bundesweite Warntag erfolgt unter der Federführung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

Um elf Uhr heulen die Sirenen

"Wenn man sich die desaströse Flutkatastrophe im Südwesten der Bundesrepublik im Sommer 2021 in Erinnerung ruft, dann liegt auf der Hand, welche Bedeutung ein verlässlicher Bevölkerungsschutz hat. Ich halte es für ausgesprochen wichtig, dass wir uns regelmäßig vergewissern, dass unsere Katastrophenschutzsirenen und alle weiteren Warnkanäle zuverlässig funktionieren und dass wir unsere Bürgerinnen und Bürger immer wieder für das Warnsignal sensibilisieren", sagt Landrat Martin Sailer.

Neben den Sirenen für den Katastrophenschutz befinden sich im Landkreisgebiet zudem rund 70 Sirenen, die bislang nur zur Alarmierung der Feuerwehr eingesetzt und jeden ersten Samstag im Monat getestet werden. Diese Anlagen werden am 8. Dezember nicht getestet.

Ertönt etwa eine Minute lang ein andauernd auf- und abschwellender Heulton, soll er die Bevölkerung dazu veranlassen, auf Rundfunk- und Lautsprecherdurchsagen zu achten und gegebenenfalls auch andere Personen, die sich nicht selbst helfen können, nach Möglichkeit zu unterstützen. In Durchsagen über Radio und Fernsehen erhält man im Anschluss auf den Sirenenton alle wichtigen Informationen und Handlungshinweise.

Außerdem gibt es einen Alarm bei Feuer und anderen Notständen, der zur Alarmierung der Feuerwehren dient. Signal: Dreimal in der Höhe gleichbleibender Ton (Dauerton) von je zwölf Sekunden Dauer, mit je zwölf Sekunden Pause zwischen den Tönen.

In welchen Orten die Sirenen warnen

Katastrophenschutz-Sirenen befinden sich in besonders gefährdeten Bereichen wie zum Beispiel Kernkraftwerken oder Betrieben, die Gefahrstoffe verarbeiten. Das ist auch der Grund, warum es diese Sirenen nicht in jeder Kommune, sondern vorrangig im Umkreis der genannten Betriebe gibt. Im Landkreis Augsburg ist das schwerpunktmäßig im Norden und im Nord-Westen der Fall. Betroffen sind knapp 30 von 46 Kommunen im Kreis.

Zusätzlich zu den Sirenen gibt es im Landkreis 19 schnell einsetzbare mobile Lautsprecheranlagen (sogenannte MOBELAs), die Durchsagen ermöglichen und auch als mobile Sirene fungieren können. Diese Lautsprecheranlagen sind bei mehreren Feuerwehren stationiert. Auf diese Art und Weise kann die Bevölkerung zum Beispiel bei der Freisetzung von luftgetragenen Schadstoffen, bei Trinkwasserverunreinigung oder bei drohenden Hochwasserereignissen gewarnt werden. Für bestimmte Ereignisse sind bereits Fahrtrouten vordefiniert, sodass ein möglichst schneller und effektiver Einsatz stattfinden kann.

Bundesweit wird zudem über die Warn-App Nina gewarnt. Das funktioniert allerdings nur bei Smartphones, wo diese installiert ist. Anders ist dies beim System "Cell Braodcast", das an diesem 8. Dezember erstmals bundesweit getestet wird und dem auch die eingangs erwähnte Ankündigungs-SMS zu verdanken ist.

Katastrophenwarnung per SMS

Bei diesem System werden Kurznachrichten mit Gefahrenhinweisen an Mobiltelefone verschickt, die in dem jeweiligen Gefahrenbereich eingebucht und angeschaltet sind. Die Nachricht wird im Auftrag der Katastrophenschutzbehörden von den Mobilfunkanbietern in die einzelnen Empfangszellen gesendet und ist für die Empfangenden kostenfrei. Die Inbetriebnahme des Systems ist laut BBK für das Jahr 2023 geplant. Alle Informationen zu "Cell Broadcast" sind online unter: www.bbk.bund.de zu finden. (AZ/cf)