Passfotoautomaten: Technischer Fortschritt gefällt nicht allen

Im Grunde ist es wie mit Online-Versandriesen, wie Amazon, Temu und Co. Es ist bequem, geht aber zulasten der kleinen Boutiquen, die oft mit mehr Herzblut betrieben werden, als große Konzerne. Wer sich über sterbende Innenstädte beschwert, weil immer mehr kleine Geschäfte wegziehen oder gar schließen müssen, muss sein Konsumverhalten hinterfragen. Dazu gehört jetzt auch die Entscheidung, wo man ein Passfoto aufnimmt, weil das vielen Fotostudios schadet. Dass Fotografinnen und Fotografen die neue Verordnung nicht gefällt, ist logisch. Wer sich auf Passbilder spezialisiert hat, guckt jetzt in die Röhre. Es gibt also genug Gründe, die neuen Regeln zu kritisieren, doch so einfach ist es nicht.

Piet Bosse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Amazon Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Temu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis