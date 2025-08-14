Icon Menü
Warum die neuen Passautomaten nicht für alle ein Gewinn sind

Landkreis Augsburg

Passfotoautomaten: Technischer Fortschritt gefällt nicht allen

Dass man Passfotos jetzt einfach im Rathaus machen kann, gefällt Fotografen nicht, ist aber ein richtiger Schritt.
Piet Bosse
Von Piet Bosse
    • |
    • |
    • |
    Passfotos können bequem in vielen Rathäusern geschossen werden - zum Leidwesen von Fotografinnen und Fotografen.
    Passfotos können bequem in vielen Rathäusern geschossen werden - zum Leidwesen von Fotografinnen und Fotografen. Foto: Benjamin Liss

    Im Grunde ist es wie mit Online-Versandriesen, wie Amazon, Temu und Co. Es ist bequem, geht aber zulasten der kleinen Boutiquen, die oft mit mehr Herzblut betrieben werden, als große Konzerne. Wer sich über sterbende Innenstädte beschwert, weil immer mehr kleine Geschäfte wegziehen oder gar schließen müssen, muss sein Konsumverhalten hinterfragen. Dazu gehört jetzt auch die Entscheidung, wo man ein Passfoto aufnimmt, weil das vielen Fotostudios schadet. Dass Fotografinnen und Fotografen die neue Verordnung nicht gefällt, ist logisch. Wer sich auf Passbilder spezialisiert hat, guckt jetzt in die Röhre. Es gibt also genug Gründe, die neuen Regeln zu kritisieren, doch so einfach ist es nicht.

