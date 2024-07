Was der Meitinger Schulleiter besonders vermissen wird

Der Schulleiter der Meitinger Mittelschule, Peter Reithmeir, geht mit dem Ende des Schuljahres 2023/24 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. In der hübsch dekorierten Mensa wurde es voll, weil so viele Menschen zur Verabschiedung kamen. Den musikalischen Auftakt sang die Gruppe „Give me 5“ (Lehrer der Mittelschule Meitingen unter der Leitung des Sozialpädagogen Matthias Paesler). Reithmeir sagte, es sei eine gute Entscheidung gewesen, sich an dieser Schule niederzulassen. Sein Dank galt seinem Vorgänger Bernhard Berchtenbreiter, seinen Konrektorinnen Rosmarie Gumpp (i. R.) und Stefanie Klein, der Schulfamilie und seiner eigenen: Ehefrau Ursula mit den Kindern Sebastian mit Familie und Sophia, „die mir oft Mut, Halt, Sicherheit und Unterstützung gaben, auch in schweren Stunden“. Und er gedachte des verstorbenen Konrektors Andreas Tepper.

Meitingens Bürgermeister Michael Higl dankte auch im Namen des Schulverbands für die stets gute Zusammenarbeit, das gute Miteinander und „die Professionalität, die Sie gerade in schwierigen Situationen zeigten. Wir sind sehr stolz, was an dieser Schule gemacht wird“.

Für das Staatliche Schulamt Augsburg-Land sprach Schulamtsdirektor Stefan Bader. Er bestätigte dem scheidenden Rektor erfolgreiche Lernprozesse und eine Atmosphäre des Respektes. Bader zeigte die Vita Reithmeiers auf, vom Referendariat der Volksschule in Rain, bis 2017, als Reithmeir nach sieben Jahren als Rektor an der Augsburger Friedrich-Ebert-Volksschule in Göggingen die Regie an der Mittelschule Meitingen übernahm.

Auch der neue Schulleiter der Meitinger Mittelschule stellte sich vor

Peter Reithmeir betonte in seiner Rede: „Die drei im Schulprofil definierten Kernpunkte der pädagogischen Arbeit an der Mittelschule Meitingen erscheinen mir in der heutigen Zeit aktueller denn je: Anlagen entfalten (Talente und Fähigkeiten der jungen Menschen finden und entwickeln), Werte leben (Werte auf die unsere demokratische Gesellschaft aufbaut) und Orientierung schaffen (klare Wegweiser und sichere Pfade für junge Menschen aufzeigen) – danach leben wir an unserer Mittelschule Meitingen“. Er gestand, dass er im Ruhestand die vielen Computerstunden nicht vermissen werde. Fehlen würde ihm dagegen bald das kunterbunte, abwechslungsreiche und täglich anders ausfallende Zusammentreffen mit Kindern, Jugendlichen und dem Kollegium.

Der Personalratsvorsitzende Enno Hörsgen sprach ein Grußwort. Das gute Miteinander führte auch Miriam Ballentin an; sie sprach für den Elternbeirat und den Förderverein der Mittelschule. Die Schüler Delia Krohn (9a), Laura Sabelfeld (9a) und Fabian Loderer (9eM) begeisterten mit ihren Liedbeiträgen das Publikum. Bei der Verabschiedungsfeier war auch der neue Rektor der Mittelschule Meitingen Uwe Seifferer - noch in Thierhaupten tätig - anwesend. Er freut sich bereits auf seine neue Aufgabe auf der anderen Seite des Lechs.