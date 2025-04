Was sagen ehemalige Wehrdienstleistende zur aktuellen Debatte?

Die Bundeswehr hat ein Personalproblem. Deswegen wurden, auch in Anbetracht der politischen Lage, in letzter Zeit die Rufe nach Wiederbelebung der 2011 ausgesetzten Wehrpflicht oder einer allgemeinen Dienstpflicht für junge Männer und Frauen wieder lauter. Für viele junge Männer war der Wehrdienst früher Pflicht, ungeliebte Unterbrechung der Berufslaufbahn oder auch Kulturschock nach dem eben erst voller Stolz absolvierten Abitur. Wie haben sie die Militärzeit erlebt?

Ferdinand Kraus war einer der ersten jungen Männer aus Dinkelscherben, die 1958 ihren damals noch zwölfmonatigen Wehrdienst antreten mussten. Da die Bundeswehr erst im Aufbau war, wurde auch nur ein Bruchteil des Jahrgangs eingezogen. Für Kraus war die Armee ein willkommener Übergang bis zum Beginn des Studiums.

Ausgang in der Bundeswehr-Uniform war verboten

Viele Erinnerungen sind dem rüstigen Senior nach über 65 Jahren verblasst. Noch immer beherrscht er Teile des Morsealphabets, das er als Tastfunker bei den Fernmeldern in Dillingen lernen musste. Ein Ausgang in Uniform war den Soldaten verboten, weil – das Kriegsende lag gerade 13 Jahre zurück – die Zivilbevölkerung eher feindselig auf Uniformen reagierte. Das Verhältnis zu den Unterführern sei nicht spannungsfrei gewesen, da ein Großteil der Mannschaften bei den Fernmeldern einen höheren Schulabschluss hatte. „Zusammenfassend hielten sich die positiven und negativen Momente letztlich die Waage“, sagt Kraus. Zur Frage nach einer Wiederbelebung der Wehrpflicht sagt er: „Wehrpflicht ja, Krieg nein.“

So empfand der Schwabmünchner Ivo Moll seinen Wehrdienst

Ein Jahrzehnt später, 1969 wurde Ivo Moll, ehemaliger Präsident des Augsburger Verwaltungsgerichts, Kommunalpolitiker und „Schwabmünchner Urgestein“, eingezogen. Seit dem Mauerbau war der Wehrdienst auf 18 Monate verlängert worden. Es war die Zeit von APO, Anti-Vietnam-Krieg und „Flower Power“. Für Moll kam es zu keinem Zeitpunkt in Frage, den Wehrdienst zu verweigern, er war schon als junger Mann von dessen Sinnhaftigkeit überzeugt. Heimatnah in Landsberg stationiert, wurde er am damaligen Waffensystem „Honest John“ ausgebildet. Das war eine Rakete, die auch Atomsprengköpfe 28 Kilometer weit transportiert hätte. „Damit hätten wir unser eigenes Land verwüstet und auch uns selbst gefährdet“, stellt Moll im Nachhinein kopfschüttelnd fest.

Icon Vergrößern Mit Sack und Pack sind 2011 in der Lechfeld-Kaserne vier der letzten Wehrdienstpflichtigen eingezogen. Foto: Monika Schmich-Graf (Archivbild) Icon Schließen Schließen Mit Sack und Pack sind 2011 in der Lechfeld-Kaserne vier der letzten Wehrdienstpflichtigen eingezogen. Foto: Monika Schmich-Graf (Archivbild)

Seine Tätigkeit in der „Feuerleitgruppe“ sei durchaus anspruchsvoll gewesen und wurde überwiegend von Abiturienten ausgeführt. Belastend sei es gewesen, häufig die Zeit „totschlagen zu müssen“. Dazu seien die zahlreichen Sonderdienste wie Wache gekommen. Einen Hauptvorteil der Wehrpflicht sieht er darin, dass Menschen unterschiedlichen Bildungsstandes das soziale Gefüge der Armee bereichern. Zur heutigen Situation befragt, spricht sich Moll klar für eine allgemeine Dienstpflicht aus, die eine freie Wahl zwischen Wehr- und Zivildienst erlaubt.

„Rückblickend war es für mich eine Zeit, die ich nicht vermissen möchte, auch, weil ich von der Wichtigkeit des Dienstes überzeugt war.“ Gilbert Sailer, Ehemaliger Wehrdienstleisternder aus Graben

Zwei Jahre Militärdienst leistete Gilbert Sailer aus Graben von 1981 bis 1983. Der höhere Verdienst als Zeitsoldat ermöglichte es ihm, seine Leidenschaft für schnelle Motorräder zu finanzieren. Die neun Monate längere Dienstzeit sei für ihn kein Problem gewesen. Damals hätte in der Armee die Ersatzteilversorgung schlecht funktioniert. Es sei üblich gewesen, alte Geräte auszuschlachten, um andere einsatzfähig zu erhalten. Was Sailer ebenfalls in Erinnerung geblieben ist: „Einzelne Vorgesetzte waren mit ihrer Aufgabe überfordert.“

Icon Vergrößern Erst im März fand ein öffentliches Gelöbnis von Rekruten der Bundeswehr im Nachbarlandkreis Günzburg in Offingen statt. Foto: Alexander Kaya (Archivbild) Icon Schließen Schließen Erst im März fand ein öffentliches Gelöbnis von Rekruten der Bundeswehr im Nachbarlandkreis Günzburg in Offingen statt. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Unter dem Strich hat er viele positive Erfahrungen gemacht: „Rückblickend war es für mich eine Zeit, die ich nicht vermissen möchte. Auch, weil ich von der Wichtigkeit des Dienstes überzeugt war.“ Er spricht sich für eine allgemeine Dienstpflicht aus, ohne den bislang diskutierten Freiwilligkeitsaspekt, sondern mit verbindlichen Einberufungen für Frauen und Männer.

Peter Winning diente der Nationalen Volksarmee

Auf der anderen Seite des „Eisernen Vorhanges“ diente Peter Winning, der 1979 zur Nationalen Volksarmee einberufen wurde. Bei der Musterung entschied er sich nur für den 18 Monate dauernden Grundwehrdienst. Das sei vielleicht der Grund dafür gewesen, dass er fern der Heimat stationiert worden war. An Heimfahrten sei kaum zu denken gewesen. „Und wenn, dann nur alle sechs Monate.“ Im Gegensatz zu Bundeswehrsoldaten dieser Zeit besaß ein Wehrpflichtiger in der DDR in der Regel kein Auto und war somit auf Bus und Bahn angewiesen.

Icon Vergrößern Der Wehrpass von Peter Winning. Foto: Winning Icon Schließen Schließen Der Wehrpass von Peter Winning. Foto: Winning

Der gelernte Bäcker wurde zum Feldkoch ausgebildet und war somit die meiste Zeit in der Küche einer großen Bunkeranlage eingesetzt. „In der NVA herrschte ein wesentlich strengeres Regiment, und auch die systempolitische Schulung genoss einen hohen Stellenwert“, erinnert sich Winning. Nicht vergessen hat er die gute Kameradschaft gerade an Wochenenden. Das Thema Wehrpflicht sieht Winning, der in Dinkelscherben wohnt, unter dem Aspekt der aktuellen politischen Entwicklung eher differenziert oder in Worten des gebürtigen Hallensers ausgedrückt: „Wenn eener kommt und du weest dich nich zu wehren, biste erledicht.“

Icon Vergrößern Auch sie gehörten zu den letzten Wehrdienstpflichtigen, die 2011 auf dem Lechfeld begrüßt wurden. Foto: Monika Schmich-Graf (Archivbild) Icon Schließen Schließen Auch sie gehörten zu den letzten Wehrdienstpflichtigen, die 2011 auf dem Lechfeld begrüßt wurden. Foto: Monika Schmich-Graf (Archivbild)