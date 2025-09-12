Deep Fakes: Echt oder Täuschung? – Vortrag im Stadtarchiv Augsburg

Im Rahmen der Sonderausstellung „Alles Fake? Täuschend echt oder echt getäuscht“ veranstaltet das Museum Oberschönenfeld am Freitag, 26. September, um 19 Uhr einen Vortrag im Augsburger Stadtarchiv. Der Informatiker Nicolas Müller vom Fraunhofer-Institut in München erklärt, wie KI-basierte Deep Fakes entstehen, wo sie eingesetzt und missbraucht werden – und wie man sie erkennen kann. Im Anschluss steht der Experte für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. (AZ)
Gessertshausen
