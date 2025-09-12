Icon Menü
Was ist noch echt? Deep Fakes: Funktionsweise, Gefahren und Möglichkeiten

Gessertshausen

Deep Fakes: Echt oder Täuschung? – Vortrag im Stadtarchiv Augsburg

Am Freitag, 26. September um 19 Uhr spricht Informatiker Dr. Nicolas Müller im Stadtarchiv Augsburg über Chancen und Risiken KI-generierter Medieninhalte.
    Im Rahmen der Sonderausstellung „Alles Fake? Täuschend echt oder echt getäuscht“ veranstaltet das Museum Oberschönenfeld am Freitag, 26. September, um 19 Uhr einen Vortrag im Augsburger Stadtarchiv. Der Informatiker Nicolas Müller vom Fraunhofer-Institut in München erklärt, wie KI-basierte Deep Fakes entstehen, wo sie eingesetzt und missbraucht werden – und wie man sie erkennen kann. Im Anschluss steht der Experte für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. (AZ)

