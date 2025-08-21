Was ist vom Bürgerbegehren "Rettet die Bienen" geblieben?

Es war ein Meilenstein für den Naturschutz in Bayern: Das Volksbegehren im Jahr 2019 „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern – Rettet die Bienen“ war das erfolgreichste der bayerischen Geschichte. Mehr als 1,7 Millionen Wahlberechtigte hatten sich dafür eingetragen. In der Folge traten neue Gesetze für den Artenschutz in Bayern in Kraft. Was sagen Imker aus dem Augsburger Land dazu?

Stefan Mokosch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86420 Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rainer Holzapfel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis