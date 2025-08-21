Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Was ist vom Bürgerbegehren "Rettet die Bienen" geblieben - drei Imker berichten

Landkreis Augsburg

Was ist vom Bürgerbegehren "Rettet die Bienen" geblieben?

Die Bilanz dreier Imker aus dem Augsburger Land ist durchwachsen. Nach 2019 sei viel passiert, doch jetzt sinken die Bienenbestände wieder.
Von Stefan Mokosch
    • |
    • |
    • |
    Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ war das bislang erfolgreichste in Bayern. Doch was ist seitdem passiert? Drei Imker aus dem Augsburger Land sprechen über ihre Erfahrungen.
    Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ war das bislang erfolgreichste in Bayern. Doch was ist seitdem passiert? Drei Imker aus dem Augsburger Land sprechen über ihre Erfahrungen. Foto: Arne Dedert/dpa (Symbolbild)

    Es war ein Meilenstein für den Naturschutz in Bayern: Das Volksbegehren im Jahr 2019 „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern – Rettet die Bienen“ war das erfolgreichste der bayerischen Geschichte. Mehr als 1,7 Millionen Wahlberechtigte hatten sich dafür eingetragen. In der Folge traten neue Gesetze für den Artenschutz in Bayern in Kraft. Was sagen Imker aus dem Augsburger Land dazu?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden