Als es in Aystetten noch einen Kinderfasching gab

Wie feiern die Aystetter Fasching?

Die ersten Faschingsumzüge im Augsburger Landkreis stehen kurz bevor. Wir haben Menschen in Aystetten gefragt, wie sie den Karneval feiern und gefeiert haben.

Für die 34-jährige Luisa F. aus Neusäß war Fasching lange Zeit kein Thema: „Ich bin praktisch in einem Anti-Fasching-Haushalt aufgewachsen“, berichtet sie. Im vergangenen Jahr habe sie ihren ersten Faschingsumzug bewusst besucht. Der Grund war ihre fünf Jahre alte Tochter, die im Kindergarten ihre Faszination für das Verkleiden entdeckt hat. „Da musste ich mir auch ein Kostüm suchen“, erzählt die Mutter mit einem Lächeln. So ging es für sie und ihre Tochter in einem Piratenkostüm auf den Faschingsumzug in Zusmarshausen. Ob sie mit ihrer Tochter dieses Jahr Fasching feiern wird, weiß sie bis jetzt nicht.

Wie der Fasching in Aystetten gefeiert wurde, weiß das Ehepaar Krauss (71 und 78), die im Neusässer Ortsteil Hammel leben und regelmäßig in Aystetten sind. Die beiden Rentner erzählen, dass sie in ihrer Jugend auf vielen Faschingsumzügen im Augsburger Landkreis waren, jedoch nie in Aystetten. „Vor einigen Jahren gab es hier aber einen Kinderfasching, den haben unsere Enkelkinder besucht“, berichten die beiden. Für die beiden Neusässer ist die Faschingszeit nicht mehr die Zeit zum Feiern: „Da lassen wir den jungen Leuten den Vortritt“, sagen sie lachend.

Am Geburtstag zum Kölner Karneval

Von dem Kinderfasching in Aystetten berichtet auch ein Aystetter, der anonym bleiben will. 2017 war er mit seinen Kindern bei dem Faschingsumzug „Aystetter Papas“. „Der Umzug und der anschließende Faschingsball haben Spaß gemacht, aber danach sind meine Kinder aus dem Alter für den Kinderfasching herausgewachsen“, erzählt der Familienvater. Er selbst hat den Karneval nur selten gefeiert, außer an seinem 20. Geburtstag. Da ist er mit seinen Freunden aus der Fußballmannschaft nach Köln gefahren, um den Kölner Karneval einmal live miterleben zu können. „Wir waren dort mit Perücken und jeder hatte sein Trikot aus dem Verein an. Das war wahrscheinlich die größte Geburtstagsparty, die ich feiern durfte.“

„Als meine Kinder noch in dem passenden Alter dafür waren, haben wir den Kinderfasching in Aystetten besucht. Soweit ich weiß, findet der aber nicht mehr statt“, erzählt Markus Kraft aus Augsburg. Der 44-Jährige wohnt mittlerweile in Augsburg, kommt aber ursprünglich aus Aystetten. Der Kinderfasching in Aystetten fand zuletzt 2017 statt, seitdem finden in der Gemeinde keine Veranstaltungen zum Karneval statt. Stattdessen besuchen seine Kinder seitdem die vielen verschiedenen Umzüge und Faschingsbälle im Landkreis.