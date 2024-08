Bagger beschädigt versehentlich Wasserleitung in Gersthofen

Schreck am Dienstag bei den Bauarbeiten für den neuen Festplatz in Gersthofen: Wie die Stadt mitteilt, hat ein Baggerfahrer versehentlich eine Hauptwasserleitung der Stadtwerke Gersthofen beschädigt. Doch es gab schnell wieder Entwarnung, denn nur wenige Stunden später war die Hauptwasserleitung repariert. Für die Bewohner in den betroffenen Gebieten gibt die Stadt allerdings eine Empfehlung weiter.

Die Stadtwerke Gersthofen raten nämlich nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt im Landkreis Augsburg, das Trinkwasser vorsorglich abzukochen, bis die Wasserproben nachweislich ohne Befund sind. Zum Waschen oder Duschen könne das Leitungswasser bedenkenlos verwendet werden. „Es ist wirklich nur eine reine Vorsorgemaßnahme, bis wir einige Proben genommen und geprüft haben“, betont Wera von Witzleben, Sprecherin der Stadt Gersthofen.

Bei Baggerarbeiten auf der Multifunktionsfläche Gersthofen wurde am Dienstag eine Hauptwasserleitung der Stadtwerke Gersthofen beschädigt. Foto: Stadt Gersthofen

Betroffen sind nur die folgenden Straßen im Industriegebiet Gersthofen: Messerschmittstraße, Max-Planck-Straße, Einsteinring, Siemensstraße (ab Einmündung Senefelderstraße Richtung Norden), Gutenbergstraße (ab Einmündung Senefelderstraße Richtung Norden), Dieselstraße (ab Einmündung Senefelderstraße Richtung Norden), Senefelderstraße (ab Einmündung Dieselstraße Richtung Norden).

Homepage der Stadt Gersthofen informiert über aktuellen Stand

Über den aktuellen Stand und die Rücknahme der Abkochempfehlung wird auf der Homepage der Stadt Gersthofen informiert. Bei Fragen ist die zentrale Störungsstelle der Stadtwerke Augsburg unter Telefon 0821/49 30 30 erreichbar.

Die Arbeiten für den neuen so genannten Multifunktionsplatz nahe der B2 im Norden der Thyssenstraße laufen auf Hochtouren. Ab 11. Oktober soll dort die Gersthofer Kirchweih über die Bühne gehen. Aktuell wird der Sichtschutzwall aufgeschüttet, und auch am Platz selbst wird gearbeitet. Parallel laufen Arbeiten für den Kanal sowie für die Wasser- und Stromversorgung. Das Bauprojekt liege im Zeitplan und die Kirchweih könne auf dem Festplatz wie geplant stattfinden, teilt die Stadt Gersthofen auf Nachfrage mit. Der Platz wird allerdings im Herbst erst eine Art Provisorium sein. Das heißt, die Veranstaltung kann zwar darauf stattfinden, aber über den weiteren und letztlich gewünschten Ausbau des Platzes will der Stadtrat im Detail erst noch entscheiden. Das Gelände soll geeignet für Großveranstaltungen wie einen Zirkus oder Konzerte sein.

Die an der Baustelle aufgestellte Ampel für den Verkehr wird laut Stadt voraussichtlich am Donnerstag wieder entfernt. Die Ampel war nötig gewesen für Arbeiten, um den Festplatz mit Wasser, Telekommunikation und Strom zu versorgen.