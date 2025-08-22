Abenteuer erleben und den Teamgeist schulen

Ein ganz besonderes Erlebnis hat die Wasserwacht Meitingen etwa 30 Kindern im Rahmen des Ferienprogramms geboten. Gemeinsam mit 15 ehrenamtlich Betreuenden verbrachten die Mädchen und Buben zwei erlebnisreiche Tage am Weiher in Thierhaupten. Sie nahmen letztlich nicht nur schöne Erinnerungen mit nach Hause, sondern auch ein Stück Begeisterung für die wichtige Arbeit der Wasserwacht.

Spannende Einblicke in die Arbeit der Wasserwacht

Im Rahmen eines bunten Programms erhielten die Kinder spannende Einblicke in die Arbeit der Wasserwacht. So durften sie Einsatzfahrzeuge und Rettungsboote aus nächster Nähe bestaunen. Auch Themen wie Natur- und Umweltschutz kamen nicht zu kurz. Für Kreativität sorgte das Bemalen eigener T-Shirts.

Beim Grillabend am Lagerfeuer berichtete ein Rettungstaucher der Wasserwacht eindrucksvoll von seiner Ausbildung und seiner Arbeit unter Wasser. Danach stand eine Gruselwanderung auf dem Programm, ehe der Tag unter sternenklarem Himmel beim Stockbrotbacken ausklang. Übernachtet wurde in Zelten direkt am Weiher - ein Abenteuer für die jungen Leute.

Tags darauf waren die Wasserrettungshunde aus Augsburg zu Gast. Zur Freude der Kinder durften sie sich während einer Demonstration von den Hunden „retten“ lassen.

Nach Angaben der Wasserwacht waren alle Betreuer ehrenamtlich im Einsatz, um den Kindern unvergessliche Ferientage zu ermöglichen. (AZ)

