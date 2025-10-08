Familienführung durch heimische Wälder

Speziell für Familien mit Kindern ab 4 Jahren veranstaltet der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg am Freitag, 10. Oktober, um 15 Uhr, eine Familienführung durch den Wald. Gemeinsam gehen die Teilnehmenden auf die Suche nach farbenfrohen Naturmaterialien, die zu Kränzen, Mobiles und kleinen Kunstwerken verarbeitet werden. Die Kreationen dürfen anschließend nach Hause mitgenommen werden. Der Startpunkt der Tour ist am Parkplatz an der Wertachbrücke in Wehringen, Waldstraße. Die Anmeldung erfolgt unter Telefon 0821/31022852 oder per E-Mail an melanie.herz@lra-a.bayern.de

