Straße zu schmal: Bus und Traktor streifen sich in Weiherhof

Ein Linienbus und ein Traktor kommen sich in Weiherhof entgegen. Da die Fahrbahn zu schmal ist, streifen sich die beiden Fahrzeuge.

Eine zu schmale Fahrbahn hat am Mittwochnachmittag zu einem Unfall geführt. Wie die Polizei mitteilt, sind sich auf der Kreisstraße A3 zwischen Gessertshausen und Döpshofen auf Höhe Weiherhof ein Linienbus und ein Traktor entgegengekommen. Da die Straße an dieser Stelle relativ eng sei, streiften sich die beiden breiten Fahrzeuge an der Seite. Welcher der beiden Fahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat, konnte nicht geklärt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Schaden beträgt 3000 Euro. (jlü)