Adventskränze nicht in die Biotonne: So wird Müll an Weihnachten richtig entsorgt

Wie sich schon vor dem Weihnachtsfest Berge von Müll vermeiden lassen und warum Lametta in die Problem-Abfallsammlung gehört, erklärt das Landratsamt Augsburg.

Was von Weihnachten übrig bleibt? Die schönen Momente im Kreise unserer Lieben. Wenn alles gut geht. Und die Erinnerung an die leuchtenden Kinderaugen beim Anblick der Geschenke unterm Christbaum. Wahrscheinlich auch ein paar Pfunde mehr auf der Waage. Ganz sicher aber eine Menge Abfall. Aber zumindest an Letzterem lässt sich etwas ändern.

Damit gar nicht erst so viel Müll entsteht, sollte vorausschauend eingekauft werden, empfiehlt das Landratsamt Augsburg. Besonders einfach ist das beim Essen. Kein Gast soll an Weihnachten hungrig nach Hause gehen, deshalb wird oft mehr gekocht, als gegessen. Die Reste sollten über die nächsten Tage gegessen oder eingefroren werden. Bei Geschenken und Dekoration gilt: Qualitativ hochwertiges oder gut erhaltenes Gebrauchtes, energieeffiziente Geräte und eine energiesparende Weihnachtsbeleuchtung helfen, Umwelt und Ressourcen zu schonen.

Landratsamt Augsburg empfiehlt: Geschenke umweltfreundlich verpacken

Zugegeben – ein in Zeitungspapier eingeschlagenes Geschenk macht nicht so viel her wie ein goldglänzendes Präsent. Das Zeitungspapier kann aber individuell gestaltet und so zu einer ganz besonderen Geschenkverpackung werden. Das Papier einfach mit Kartoffeldruck, Stempeln, ein bisschen Farbe oder getrockneten Blüten verzierten. Da kann ein gekauftes Geschenkpapier nicht mithalten. Auch Tücher können verwendet werden, um Präsente einzuwickeln. Die einmal genutzte Geschenktasche lässt sich oft noch ein zweites Mal zum Verpacken verwenden.

Kleine Geschenke passen beispielsweise auch in schicke neue Strümpfe. Auf dem Markt gibt es außerdem Unmengen an Geschenksäcken aus Stoff, die öfter genutzt werden können. Wer trotzdem auf Geschenkpapier setzt, kauft am besten unbeschichtetes Papier. Dickere Papiere mit Metallicfolie können nicht recycelt werden. Das normale Geschenkpapier darf in die blaue Altpapiertonne oder in den grünen Altpapiercontainer gegeben werden.

Selbstgebastelte Grußkarten , beispielsweise aus Resten von Tonpapier, sind kreativ und haben zugleich eine besonders persönliche Note. Hübsch bestempelt oder mit einem Schneemann aus Fingerfarbe-Abdrücken erfreuen sie den Empfänger ganz bestimmt. Wer dagegen auf Musikkarten setzt, muss bedenken, dass sie als Elektronik-Altgeräte über die Wertstoffsammelstelle entsorgt werden müssen. Allgemein gilt: Kunststoffverpackungen und Folien sind über den Gelben Sack zu entsorgen, Verpackungen aus Papier und Kartonagen über die blaue Altpapiertonne oder den grünen Altpapiercontainer.

Sparsame Beleuchtung und gebrauchter Christbaumschmuck

Und was ist mit der Weihnachtsbeleuchtung? Die weit verbreiteten LED-Kerzen gehören zu den Elektrogeräten. Auch sie müssen, wenn sie ausgedient haben, zur Wertstoffsammelstelle und gesellen sich hier zu den Lichterketten vom Christbaum. Wer neue Spielsachen, Bücher oder Kleidung geschenkt bekommen hat, kann die Zeit zwischen den Jahren gut nutzen, um Platz in den Schränken zu schaffen. Alles, was nicht mehr gebraucht wird, kann an die Gebrauchtwarenbörsen im Landkreis Augsburg, caritative Organisationen oder Familienmitglieder weitergegeben werden. Auch über Kleinanzeigen-Portale lassen sich viele Dinge verschenken oder verkaufen. Hier gibt es auch Weihnachtsdekoration oder neuen Christbaumschmuck.

Was mit den Wachsresten im Augsburger Land geschieht

Zur Weihnachtsdeko gehört bei vielen auch der Adventskranz. Wenn er seine besten Tage hinter sich hat, darf er nicht in die Biotonne, weil er mit Draht umwickelt wurde. Wer sich die Mühe macht, ihn aufzuflechten, kann die Zweige des Kranzes in die Biotonne geben, der Rest gehört in die Restmülltonne. Reste von Kerzenwachs werden beispielsweise in den Werkstätten der Herzogsägmühle verarbeitet. Dort werden dann Fackeln und Ähnliches hergestellt. Einfach mal bei den örtlichen Pfarreien nachfragen.

Lametta wurde aus Blei oder Stanniol hergestellt. Damit ist es laut Landratsamt bei der Entsorgung ein Fall für die Problem-Abfallsammlung, die zweimal im Jahr im Landkreis durchgeführt wird. Die Termine sind online beim AWB Landkreis Augsburg zu finden. Auch die alten Sets zum Bleigießen gehören in den Problem-Abfall. Kunststofflametta darf dagegen in die Restmülltonne. (AZ)