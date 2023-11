Weihnachtliche Wettbewerbe im Spitalhof in Dinkelscherben

In Dinkelscherben eröffnete am Wochenende ein Weihnachtsmarkt im Spitalhof die Vorweihnachtszeit. Neben Buden und Ständen gab es ein Bühnenprogramm mit weihnachtlichen Wettkämpfen.

Dass sich der Spitalhof in Dinkelscherben nicht nur im Sommer für einen Weihnachtsmarkt anbietet, stellten am Wochenende über 20 verschiedene Vereine, Kunsthandwerker und Anbieter lokaler Köstlichkeiten unter Beweis. Während die ersten Schneeflocken auf den Spitalhof herabfielen, versammelten sich dort trotz des kalten Windes viele Besucherinnen und Besucher.

Organisator Paul Schreiber ist zufrieden, dass der Weihnachtsmarkt erneut im Spitalhof abgehalten werden kann: „Die Idee gab es schon in der Coronazeit, da das Ambiente total toll ist“, erklärt der zweite Vorsitzende des Wirtschaftsfördervereins Dinkelscherben und Mitkassierer des Fördervereins der Hospitalstiftung Dinkelscherben.

Kooperation von Wirtschaftsförderverein, Hospitalstiftung und Jugendtreff

Während Schreibers Vereine besonders für die Infrastruktur des Marktes das Essen zuständig waren, kümmerte sich das junge Team vom Jugendtreff Dinkelscherben neben zwei eigenen Ständen um das Bühnenprogramm des Marktes:

Auf der kleinen Bühne traten am Wochenende von Blasmusik bis hin zur „Hippy-Combo“ verschiedene lokale Musikgruppen auf, außerdem wurden dort weihnachtliche Wettkämpfe ausgetragen: So fanden sich am Samstagabend mehrere Zweierteams örtlicher Vereine auf der Bühne ein, um bei „Dinkelscherben sucht den Superverein“ in Disziplinen wie Spekulatius-Wettessen gegeneinander anzutreten. In der Finalrunde des Wettkampfes schließlich siegten die „Dinkel-Daddies“ Michael Kalb und Moritz Jelting über die Brüder Nico und Robin Michel von der Tennismannschaft des TSV Dinkelscherben.

Das Siegerteam von "Dinkelscherben sucht den Superverein", bestehend aus Michael Kalb und Moritz Jelting (links). Foto: Ludwig Wenisch

Weihnachtsmarkt in Dinkelscherben kommt dem Seniorenheim zugute

Organisator Schreiber lobt neben der Mitarbeit des Jugendtreff-Teams besonders die gute Zusammenarbeit mit dem Personal des Seniorenheims unter der Leitung von Katrin Stark. So sei es beispielsweise unkompliziert möglich gewesen, das Kinderprogramm ins Innere des Spitalgebäudes zu verlegen, nachdem das dafür vorgesehene Zelt am Donnerstag und Freitag dem Wind zum Opfer gefallen sei.

„Die Spitalbewohner finden den Markt ganz toll.“, erzählt Schreiber, sie hätten bereits die Aufbauarbeiten interessiert mitverfolgt und würden nun auch so weit möglich am Markt teilnehmen. Auch finanziell kommt der Weihnachtsmarkt dem Spital zugute: Der Großteil des erwirtschafteten Erlöses soll an den Förderverein Hospitalstiftung unter der Leitung von Josef Guggemos gespendet werden. Möglich wurde dies durch die Firma Hauser Weinimport, die den gesamten Glühwein auf dem Markt den Veranstaltern spendete.