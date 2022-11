Es weihnachtet vor der Biberbacher Wallfahrtskirche

Der stimmungsvolle Biberbacher Weihnachtsmarkt findet am kommenden Wochenende statt.

Es wird wieder romantisch beim Weihnachtsmarkt vor der stimmungsvollen Kulisse der Wallfahrtskirche in Biberbach. Traditionell treffen sich die Biberbacher und ihre Gäste am zweiten Adventswochenende. Am Samstag, 3. Dezember, gibt es zum Auftakt von 18 bis 22 Uhr ein Hirtenfeuer und weihnachtliche Blasmusik zum reichhaltigen Angebot in den Buden.

Weihnachtsmarkt in Biberbach 2022: Öffnungszeiten und Programm

Am Sonntag eröffnet der Markt um 11 Uhr nach dem Advents-Familiengottesdienst. Bis 18 Uhr gibt es volles Programm. Um 14.30 Uhr und 15.15 Uhr ist Märchenstunde zum Staunen und Aufwärmen im Pfarrsaal; um 17 Uhr kommt der Nikolaus. Nach einer Andacht dürfen sich die kleinsten Marktbesucher darüber freuen, dass der heilige Mann seinen Sack aufmacht und kleine Gaben verteilt. Wer den Tag besinnlich ausklingen lassen möchte, ist zum Rorategottesdienst am Marktende um 18 Uhr eingeladen.

Zu Kaffee und Kuchen des Ugandavereins kann man im Pfarrhaus eine gemütliche Pause einlegen. An den Buden gibt es zu essen, zu trinken und viele schöne, handgemachte Dinge. Biberbacher Organisationen, Vereine, Geschäfts- und Privatleute haben sich ordentlich ins Zeug gelegt, um ein schönes Angebot präsentieren zu können. Auch Kita und Grundschule sind vertreten. So gibt es viele dekorative, witzige und praktische Dinge zu kaufen, man kann sogar dabei zuschauen, wie das Drechseln funktioniert. Wer an Dorfgeschichten interessiert ist, für den liegt das neueste Heft der „Biberbachensis“ Ortschronik bereit. (sdk)