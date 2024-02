Landkreis Augsburg

Den Störchen gehen im Landkreis Augsburg die Nistplätze aus

Plus Es gibt immer mehr Störche, doch die Nistplätze fehlen. Die suchen die Vögel dann auf Kaminen oder Dachgiebeln, was wiederum die Betroffenen ärgert.

Von Christina Bischof

Im Landkreis Augsburg wurden bereits jetzt die ersten Weißstörche wieder auf ihren Nestern gesichtet. Auch der Bestand der Störche nimmt weiterhin zu. Während der Storchenbestand in Bayern in den 1980ern Jahren noch am Tiefpunkt war, sieht man die Vögel mittlerweile das ganze Jahr über in der Region. Die steigenden Zahlen sollten eigentlich Anlass zur Freude sein, doch nun droht ein neues Problem. Wie Storchenexperte Anton Burnhauser schildert, gehen den Tieren die Nistplätze aus.

Wesentlicher Grund dafür sei, dass die traditionellen Nester bereits besetzt sind, weiterhin aber viele neue Vögel dazukommen. Dadurch wird der Wohnraum knapp. Vor allem unerfahrene „Erstbrüter" tun sich schwer geeignete Plätze zum Nisten zu finden. Sie besetzen stattdessen Kamine, die noch in Benutzung sind oder bauen auf blanke Dachgiebel, bei denen sie Nistmaterial verlieren. Dieses landet dann zum Beispiel in Gemüsebeeten, zum Ärger der betroffenen Menschen.

