Das Wein- und Herbstfest der SpVgg Auerbach/Streitheim findet am Samstag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr in der festlich geschmückten Sportgaststätte Rothtal statt. Gemeinsam mit Wirt Alberto bietet der Verein verlesene Weine und kulinarische Köstlichkeiten an. Platzreservierungen unter 0171/8527632 beim Vorsitzenden Ludwig Furnier. (AZ)