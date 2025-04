Vom Hallodri zum Hoffnungsträger: Das ist der Spieler der Woche

Dass die SpVgg Westheim aus den ersten vier Spielen diesen Jahres sieben Punkte geholt hat, ist auch ein Verdient von Marvin Czerwonka. Vier Treffer hat der schnelle und trickreiche Stürmer dazu beigetragen. Eigentlich waren es ja nur drei, denn beim vierten prallte der Ball von der Querlatte auf den Rücken des Torwarts und von dort ins Tor. Beim 2:1-Sieg in Ottmarshausen macht der 21-Jährige mit dem 2:0 den Deckel drauf. „Er hat dabei seinen linken Fuß benutzt“, freute sich Trainer Thomas Hanselka nicht nur über diesen Treffer: „Er hat erstmals die komplette Vorbereitung durchgezogen und es ist schön zu sehen, wie er sich in eine gute Richtung vom Hallodri zum Hoffnungsträger entwickelt.“ Insgesamt hat Czerwonka in den bisherigen 20 Saisonspielen sechs Treffer erzielt. Es dürfen gerne noch mehr werden, wenn die SpVgg Westheim den Klassenerhalt in der Kreisliga Augsburg schaffen will. (oli)

Westheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ottmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hoffnungsträger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis