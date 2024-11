11.000 Euro Schaden nach Unfall in Welden

Erheblicher Sachschaden ist nach einem Unfall am Montag gegen 18 Uhr in Welden zu verzeichnen. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 43-jähriger Autofahrer in der Dunkelheit einen geparkten Wagen und fuhr auf. Dabei entstand an beiden Autos Sachschaden in Höhe von insgesamt 11.000 Euro, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (kinp)

