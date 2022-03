19-Jähriger driftet in Welden - und beschädigt so ein anderes Auto

Zum Spaß driftete ein junger Autofahrer auf dem Festplatz in Welden mit seinem Auto. Doch aus Spaß wurde ernst, teilt die Polizei mit.

Ein 19-Jähriger driftete mit seinem Mazda am Samstagnachmittag auf dem Festplatz in Welden. Laut Polizei soll der junge Mann auf dem Schotterplatz sogenannte "Donuts" gedreht haben. Hierbei wurde ein geparkter Mercedes durch die aufgeschleuderten Kieselsteine beschädigt, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Der junge Mann war gegenüber der Polizei geständig und gab an, aus "Spaß" gehandelt zu haben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Kraftfahrzeugrennen im Straßenverkehr. (kinp)