10:12 Uhr

200 Euro Schaden nach Fahrmanöver in einer Einfahrt in Welden

Ein Unbekannter hat offenbar die Tür eines Tonnennkastens in Welden beschädigt, als er in eine Hofeinfahrt in Welden fuhr.

Ein Anwohner der Schubertstraße in Welden hat sich bei der Polizei gemeldet, weil er die Tür seines Tonnenkastens, der sich in einer Hofeinfahrt befindet, ausgehängt vorfand. Er vermutete, dass ein unbekannter Fahrer am Samstag zwischen 14.30 und 14.50 Uhr rückwärts in die Hofeinfahrt gefahren war, wobei die Tür des Kastens beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (AZ)

