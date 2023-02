21-Jähriger stürzt in Welden kopfüber vom Fahrrad

Ein 21-jähriger Radfahrer verbremst sich auf dem Neuleblang-Steig in Welden und überschlägt sich. Ein Zeuge sieht den Unfall und ruft sofort den Rettungsdienst.

Kopfüber ist ein 21-Jähriger am Dienstag in Welden vom Fahrrad gestürzt. Der junge Mann war am Neuleblang-Steig unterwegs und hatte sich laut Polizei auf der steil abfallenden Straße verbremst.

Ein Zeuge, der den Überschlag des Radlers mitbekommen hatte, rief sofort den Rettungsdienst. Doch der 21-Jährige hatte Glück. Die Sanitäter stellten nur ganz leichte Verletzungen fest und der junge Mann konnte nach einer Erstversorgung wieder entlassen werden. (thia)