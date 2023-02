41-Jährigem wird in Welden in einer Bar der Geldbeutel gestohlen

Einem 41-Jährigen fehlt nach dem Besuch einer Bar in der Uzstraße in Welden der Geldbeutel. Nicht nur mehr als 100 Euro sind weg, auch Scheckkarte und Ausweis fehlen.

Dieser Besuch einer Bar in Welden kommt einen 41-Jährigen teuer zu stehen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hielt sich der Mann am Wochenende von Samstagabend, 19 Uhr, bis Sonntagfrüh, 4 Uhr in dem Lokal in der Uzstraße auf.

Irgendwann in diesem Zeitraum hat ein anderer Gast dem 41-Jährigen seinen Geldbeutel aus der Jacke gestohlen. Der unbekannte Täter erbeutete einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag sowie die Scheckkarte und den Personalausweis des Mannes. (thia)