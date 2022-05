56-Jähriger nach Autounfall in Welden leicht verletzt

Ein Autofahrer bremst in Welden plötzlich ab. Das bemerkt der Hintermann zu spät und es kommt zum Unfall.

Ein 56 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall in Welden leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Bahnhofstraße. Auf Höhe des Getränkemarktes musste er verkehrsbedingt abbremsen, berichtet die Polizei. Das bemerkte ein 74-jähriger Mann in einem Opel Agila zu spät und fuhr auf den Wagen des 56-Jährigen auf. Der wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 10.000 Euro, schätzt die Polizei. (kinp)