57-Jährige fährt in Welden einem Taxi ins Heck

Kurz vor der Ortseinfahrt Welden will ein Taxifahrer abbiegen und bremst seinen Mercedes ab. Dies bemerkt die Autofahrerin hinter ihm zu spät.

Nicht aufgepasst hat ein 57-jährige Autofahrerin am Sonntag in Welden. Die Frau fuhr einem Taxi ins Heck.

Nach Auskunft der Polizei war die Frau um 17.25 Uhr in ihrem Seat auf der Staatsstraße 2032 von Adelsried in Richtung Welden unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt wollte ein ebenfalls 57-Jähriger mit seinem Taxi nach links in den Holzverladeparkplatz abbiegen.

Die Autofahrerin in Welden übersah ein Taxi: Unfall

Dies erkannte die Seat-Fahrerin zu spät und stieß noch minimal in das Heck des Mercedes. Es entstand allerdings lediglich ein Gesamtschaden in Höhe von 100 Euro. (thia)