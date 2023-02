57-jährige Radfahrerin stürzt und muss ins Krankenhaus

Eine Radfahrerin ist auf der Bahnhofstraße in Welden unterwegs, gerät mit dem Reifen in eine Rille und stürzt.

Eine 57-jährige Radfahrerin ist am Donnerstag in Welden gestürzt und hat sich am Knie verletzt. Die Frau musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Auskunft der Polizei war die 57-Jährige um 16 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs. Alleinbeteiligt geriet sie am Straßenrand mit dem Vorderrad in eine Rille und verlor die Kontrolle über ihr Rad. Ein Rettungswagen brachte sie ins Wertinger Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht. (thia)