90-Jährige stößt auf dem Parkplatz gegen ein Auto und fährt davon

Beim Rangieren mit ihrem Auto stieß laut Polizei am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in Welden eine 90-Jährige gegen ein geparktes Auto und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da der 53-jährige Geschädigte selbst den Unfall beobachtete, konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Sie gab an, dass sie den Zusammenstoß nicht bemerkt hätte. Der Gesamtschaden wurde auf 1500 Euro geschätzt. (dav)