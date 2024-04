Welden

06:00 Uhr

Ärger über AfD-Veranstaltung in Reutern

Viele Demonstranten kamen im Februar zur Demo in Welden, um ein Zeichen gegen Rechts zu setzen.

Plus AfD-Veranstaltungen sind ein rotes Tuch in Welden und Umgebung. Warum hier am Samstag der Kreisparteitag stattfinden konnte, erklären Markträte und Bürgermeister.

Von Katja Röderer

Eine AfD-Veranstaltung hat am Wochenende in Welden für Aufregung gesorgt. Die Partei hielt am Samstag im Ortsteil Reutern ihren Kreisparteitag ab. Unmut hatte sich breit gemacht, weil die Marktgemeinde der AfD den ehemaligen Gasthof "Neuwirt" als Veranstaltungsort vermietet hatte. Der Marktrat war vorab nicht darüber informiert worden. War da nicht etwas anderes vereinbart?

Nein, sagt der Weldener Bürgermeister Stefan Scheider (parteilos). Er kann sich noch gut daran erinnern, wie groß die Aufregung war, als Ende Februar eine AfD-Veranstaltung im Holzwinkelsaal in Welden stattgefunden hatte. Damals hatten sich an die 800 Gegendemonstranten vor den Türen des Holzwinkelsaals zusammengefunden, um gemeinsam ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. Es waren aufreibende Stunden in dem knapp 4000 Einwohner zählenden Ort. Einige Tage später zog der Marktrat Konsequenzen. Das Gremium einigte sich darauf, dass in Zukunft nicht mehr der Bürgermeister mit dem zuständigen Sachbearbeiter im Rathaus entscheidet, ob eine Partei den Holzwinkelsaal anmieten darf oder nicht, sondern der gesamte Marktrat die Verantwortung dafür trägt. Und zwar egal, welche Partei da anfragt.

