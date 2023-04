Pfarrer Thomas Payappan wechselt von Welden nach Affing

Pater Thomas Payappan wird künftig die Pfarrei in Affing übernehmen. Der Inder ist bislang für die Kirchengemeinden Welden, Reutern, Adelsried und Bonstetten zuständig.

Pater Thomas Payappan wechselt seine Pfarrei. Er wird Nachfolger von Pfarrer Maximilian Bauer in der Pfarrgemeinde Affing (Landkreis Aichach-Friedberg). Das gab Pfarrer Bauer am Wochenende in den Gottesdiensten bekannt.

Pfarrer Bauer bestätigte diesen Wechsel auf Anfrage unserer Redaktion, vergangene Woche war er von der Diözese in Augsburg darüber informiert worden.

Pfarrer wechselt von Welden nach Affing

Der Inder Thomas Payappan war bisher für die Kirchengemeinden Welden, Reutern und Adelsried im Landkreis Augsburg verantwortlich. Im vergangenen Jahr kam auch noch Bonstetten dazu. Die drei Buchstaben CMI stehen als Abkürzung für die indische Ordensgemeinschaft Carmelites of Mary Immaculate, der er angehört. (jeb)