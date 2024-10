All Swing Big Band spielt im Holzwinkelsaal

Die All Swing Big Band will das Lebensgefühl der großen Swing-Ära zurückbringen. „In the Mood – Great Swing Classics“ heißt das Programm, mit dem die Musiker am Samstag, 26. Oktober, im Holzwinkelsaal in Welden auf der Bühne stehen. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Mit ihrem Bandleader, dem Solo-Posaunisten und Moderator Harald Bschorr, will die Big Band ihr Publikum mit Welthits wie „In the Mood“, „Pennsylvania 6-5000“, oder „String of Pearls“ begeistern.

Mit dabei sind die Vocal-Solisten Dejah Gabrielle, eine junge Soul-Sängerin aus Missouri, die mit ihrer Stimme sowohl jazzige Klassiker wie „Fly me to the Moon”, als auch aktuelle Hits wie „Back to Black” oder „Skyfall” interpretiert, und der Rhythm- & Blues-Interpret James Belcher mit Evergreens wie „Summertime“ oder „What a wonderful World“. Wer will, kann gerne mittanzen. Karten zu 16 Euro sind erhältlich bei Bäckerei Egger (Bonstetten), Bücherwurm (Adelsried), Getränke Hörl (Welden) oder unter allswing.bigband@gmx.de sowie an der Abendkasse (18 Euro).