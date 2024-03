Haben Sie etwas Zeit zu verschenken?

Wer etwas Zeit übrig hat, kann in Welden und Altenmünster Senioren glücklich machen. Zu Ostern werden Menschen gesucht, die den Älteren einen Wunsch erfüllen.

Mit etwas Zeit kann man älteren Menschen eine große Freude machen. Deshalb sucht die Dezentrale Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren mit der Aktion „Zeit verschenken!“ Freiwillige. Und so funktioniert die Aktion:

Kommen Sie ab sofort in die Rathäuser der Gemeinden Altenmünster und Markt Welden. Am Osterzweig im Eingangsbereich finden Sie Ostereier, auf denen Zeitwünsche formuliert sind. Das kann vorlesen, zusammen einkaufen, ein Brettspiel, eine Runde Spazierengehen oder Ähnliches sein. Auch ein eigener Vorschlag ist möglich. Füllen Sie das Osterei mit Ihren Kontaktdaten aus und werfen es bis spätestens Dienstag, 2. April, in den Briefkasten im Rathaus ein. Bei Bedarf können Sie auch Ihre Wunscheinrichtung angeben, bei der Sie Ihr Zeitgeschenk einlösen möchten. Das jeweilige Seniorenheim kommt dann mit einem Terminvorschlag auf Sie zu.

So funktioniert die Aktion "Zeit zu verschenken!"

Wichtig: Das Zeitgeschenk muss nicht um Ostern herum eingelöst werden, sondern kann im Laufe des Jahres erfüllt werden. Der Termin dafür wird flexibel nach Ihrem Terminkalender mit den Einrichtungen abgestimmt. Dafür werden Sie zeitnah durch das jeweilige Seniorenzentrum kontaktiert, das sich mit Ihnen abstimmen wird. Das Zeitgeschenk ist außerdem eine einmalige Aktion, das nicht zu weiteren Diensten verpflichtet!

Im Rahmen der Aktion arbeitet die Dezentrale Anlaufstelle mit dem Seniorenzentrum Vitalis St. Thekla Welden sowie BeneVit Haus Zusamaue Altenmünster zusammen. Die Wünsche sind zunächst allgemein formuliert und nicht personengebunden. Weitere Informationen, sowie die Möglichkeit ein Osterei mit Zeitwunsch herunterzuladen finden Sie auch unter www.freiraum-zum-leben.de/zeitverschenken.html oder unter Tel. 08293/699-21. (AZ)