Welden

06:00 Uhr

Apotheke, Dorfladen, Arztpraxis: Wann wird das Großprojekt in Welden fertig?

Plus Vor zwei Jahren wurde verkündet, dass die Gemeinde einen Dorfladen mit Wirtschaft bekommt. Auch eine Apotheke und eine Praxis sind geplant. Das ist der Stand.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Einen neuen Dorfladen mit Wirtshaus sucht man in Welden noch vergebens. Auch von einer Apotheke und der neuen Arztpraxis ist am Ortseingang in Welden noch nichts zu sehen. Stattdessen: Baustelle. Bis daraus ein großer Gebäudekomplex mit Platz für Wohnungen und Firmen wird, dauert es noch etwas. Die gute Nachricht: Läuft alles nach Plan, bekommt Welden eine ganze Reihe an neuen Angeboten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen