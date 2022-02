Arbeiter wird bei Unfall in Welden am Kopf verletzt

Ein 58-Jähriger zieht in einer Metallfirma einen mit 200 Kilogramm beladenen Wagen über eine Rampe. Dabei kippt der Wagen und trifft ihn an der Stirn.

Ein 58-jähriger Arbeiter einer Metallfirma in Welden ist bei einem Betriebsunfall am Kopf verletzt worden. Der Mann war am Mittwoch um 15.10 Uhr gerade dabei, einen 200 Kilogramm schweren Ladewagen zu ziehen.

Arbeitsunfall in Welden: Arbeiter wird am Kopf verletzt

Nach Auskunft der Polizei verrutschten während des Transports die Flachstahlstücke, als der Arbeiter mit dem vierrädrigen Wagen über eine kleine Rampe fuhr. Das Gefährt kippte nach oben und verletzte den Arbeiter an der Stirn. Mit einer Kopfplatzwunde wurde der Mann mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. (thia)