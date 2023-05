Auf das Radl, fertig, los – eine Radtour durch den Holzwinkel

Stadtradeln ist ein Wettbewerb mit Spaßfaktor. Auch im Holzwinkel soll geradelt werden. Zur Eröffnung lädt Welden zusammen mit dem Heimatverein zur Radtour ein.

Im gesamten Landkreis können beim Stadtradeln selbst gewählte Teams gegeneinander antreten. Ziel ist es, innerhalb von 21 Tagen möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Auch der Markt Welden möchte seine Bürger auffordern, mitzumachen. Vom 13. Mai bis zum 2. Juni findet das Stadtradeln im gesamten Landkreis statt.

Stadtradeln in Welden: Eröffnung findet am 13. Mai statt

Zur Eröffnung am Samstag, 13. Mai, lädt der Markt Welden zusammen mit dem Heimatverein Welden zu einer Eröffnungsradtour auf dem Holzwinkelradweg ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rathaus Welden. Die Fahrt wird circa 27 km umfassen und ist mit drei Stunden angesetzt, zudem ist eine Einkehr geplant.

Beim Stadtradeln, oder in Welden wäre wohl "Landradeln" besser, ist es gleich, ob man jeden Tag Fahrrad fährt oder nur ab und zu. Auch egal ist, ob beruflich oder privat, in der eigenen Gemeinde, in der Region Holzwinkel-Altenmünster oder wo auch immer geradelt wird. Jeder Kilometer zählt und jede Strecke kann angegeben werden.

Unter www.stadtradeln.de/registrieren kann man sich zum Stadtradeln anmelden. Dazu entweder den „Augsburg, Landkreis“ oder die jeweilige Kommune auswählen. Anschließend einem bestehenden Team beitreten oder mit Freunden ein neues Team gründen. Weitere Informationen zur Kampagne und Anmeldung unter www.stadtradeln.de/landkreis-augsburg.

Rad-Aktionstag des Landkreises Augsburg am 20. Mai

Am 20. Mai lädt der Landkreis Augsburg zu einem Rad-Aktionstag in Schwabmünchen ein. Von 11 bis 17 Uhr findet auf dem Festplatz in der Holzheystraße ein buntes Programm mit Infoständen, Testfahrten, Bike-Parcours und kostenlosen Fahrradwäschen statt. Das gesamte Programm finden Sie unter www.landkreis-augsburg.de (AZ)