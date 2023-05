Aus dem Leben der Weldener Sopranistin Senta Abele

Die Weldenerin Senta Abele hatte eine hervorragende Gesangsstimme. Ihren Berufswunsch konnte sie sich in schweren Zeiten allerdings nicht erfüllen.

Wovon träumte in der damaligen Zeit ein kleines Mädchen, das eine hervorragende Gesangsstimme und ein ebenso gutes musikalisches Gehör hatte? Im Kirchenchor zu singen, war kaum vorstellbar, "weil da nur Menschen mit einem hohen sozialen Stand mitmachen dürfen". So dachte das Kind zumindest. Eine Gesangsausbildung? Große Bühnenauftritte? Nicht daran zu denken, weil den Eltern dafür das Geld fehlte. Wie aus der Weldenerin Senta Abele, die heuer 100 Jahre alt geworden wäre, dennoch eine Sopransolistin im Kirchenchor und ein Mitglied des Zusatzchors am Stadttheater Augsburg wurde, erzählte ihr jüngster Bruder Johann Abele bei einem Stammtisch des Heimatvereins Welden im Gasthaus Hirsch.

Heimatverein Welden blickt in die Geschichte der Familie Abele

Nach einem Blick in die Geschichte der Familie Abele berichtete er über Stationen im Leben seiner Schwester Senta. 1923 geboren, wuchs sie mit neun Geschwistern in sehr bescheidenen Verhältnissen in Welden auf. Schon als kleines Kind galt ihre große Leidenschaft der Musik. Wie Johann Abele sagte, konnte sie bereits damals Melodien der Kirchenlieder fehlerlos singen. Dabei hatte sie von Noten noch nichts gehört.

1937 war es dann so weit: Um den Nachwuchs für den Kirchenchor sicherzustellen, lud der neue Lehrer an der Volkschule Welden, Paul Wurm, Jugendliche zum Vorsingen ein. Senta Abele begeisterte den ausgebildeten Musiker, "weil sie alle Töne punktgenau traf". Der Weg in den Kirchenchor, den der Organist Wurm leitete, war damit geebnet. Johann Abele: "Meine Schwester war glücklich, dass auch einfache Menschen mitsingen dürfen."

Im Kirchenchor Welden stieg Senta Abele später zur Sopransolistin auf

Im Kirchenchor stieg sie später zur Sopransolistin auf, wurde bei Hochzeiten und Trauerfeiern engagiert. Gerne hätte sie die Musik auch zum Beruf gemacht. Doch, so Johann Abele, "eine Ausbildung in Gesang war für die Familie aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich". Hinzu kamen die entbehrungsreichen Jahre des Zweiten Weltkriegs. Abele: "Man kann nur spekulieren, was aus ihrem Talent geworden wäre, wenn es andere Voraussetzung gegeben hätte."

Johann Abele erzählt von seiner Schwetser bei einem Stammtisch des Heimatvereins Welden im Gasthaus Hirsch. Foto: Rudolf Zitzelsberger-Jakobs

Johann Abele erzählte humorvoll zahlreiche Episoden aus dem Leben seiner Schwester. So eine Geschichte, als der Kirchenchor ein Hochamt in der Weldener Theklakirche gestaltet hatte. Senta Abele sang ein Sopransolo, das für Prälat Dr. Paul Wirth scheinbar nicht enden wollte. Bei einem Zwischenspiel der Orgel fuhr der Geistliche der Solistin in die Parade und stimmte laut ein Gebet an. Sängerin und Orgel verstummten. Nach dem Gottesdienst sagte Prälat Wirth in kleiner Runde: "Heute habe ich den Gesang etwas abgekürzt." Was, so Johann Abele, seine Schwester keinesfalls akzeptieren konnte. "Sie hat ihm wie einem Schulbuben die Leviten gelesen." Der Prälat habe nie mehr ein Solo von ihr unterbrochen.

Ein kleines Stück ihres Berufswunsches konnte sich Senta Abele dann doch noch erfüllen. Sie trat dem Zusatzchor des Stadttheaters Augsburg bei. Allein auf der Freilichtbühne wurden damals in einer Saison zwei Opern und zwei Operetten aufgeführt. Damit hatte die begeisterte Sängerin in Kostümen zahlreiche Bühnenauftritte, die sie sich als Kind so gewünscht hatte. 1987 starb Senta Abele im Alter von 64 Jahren.