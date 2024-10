Auto rollt nach Reifenwechsel über die Straße und trifft anderen Wagen

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch um 17.15 Uhr in der Klostergasse in Welden. Ein Autofahrer hatte an seinem Fahrzeug die Reifen gewechselt und nach dem Wechsel vergessen das geparkte Fahrzeug ordnungsgemäß gegen Wegrollen zu sichern. Das Auto machte sich laut Polizei daraufhin selbstständig und rollte quer über die Straße in ein anderes geparktes Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro. (diba)

