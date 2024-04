Autofahrer fährt gegen Zaun des Seniorenheims in Welden

Ein 65-Jähriger verliert am Dinnerstag die Kontrolle über sein Auto und kracht damit gegen den Zaun des Seniorenheims in Welden.

Gegen den Zaun des Seniorenheims in Welden ist ein 65-Jähriger am Donnerstag mit seinem Auto gekracht. Wie die Polizei mitteilt, verlor der Mann vermutlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen Wagen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei zur Mittagszeit in der Burckhartstraße. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf rund 1000 Euro. (kinp)