Autofahrer gerät bei Welden auf Gegenfahrbahn

Zu einem Unfall mit Sachschaden ist es am Sonntagmittag bei Welden gekommen, berichtet die Polizei. Demnach war ein 29-Jähriger mit seinem Toyota auf der Staatsstraße in Richtung Welden unterwegs. Etwa auf Höhe der Kläranlage geriet er mit seinem Auto zu weit nach links und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Dadurch kam es zu einem Streifzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes. Den Sachschaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. (kinp)