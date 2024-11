Autofahrer mit 0,7 Promille muss Führerschein abgeben

Eine Streife der Polizei Zusmarshausen kontrollierte am Mittwochabend gegen 23 Uhr einen Autofahrer in Reutern, einem Ortsteil von Welden. Da es im Fahrzeug deutlich nach Bier roch, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab laut Polizei einen Wert von etwa 0,7 Promille. Somit hatte der Mann sicher deutlich mehr als das eine Bier getrunken, wie er vor den Beamten behauptet hatte. Den Mann erwarten ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro. (diba)

