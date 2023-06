Welden

Autorin Ulla Kling bei der Premiere ihres Theaterstücks in Welden

Plus Ein Leben für die Bühne: Die Autorin von "Alarm auf Station 6" ist bei der Premiere auf der Freilichtbühne in Welden dabei. Wie die Künstlerin auf ihr Werk blickt.

Von Martina Bernhard

Zwei Highlights verbuchte die Weldener Freilichtbühne anlässlich der Premiere des diesjährigen Bühnenstücks "Alarm auf Station 6" am Mittwochabend. Zum einen war der Zuschauerbereich sehr gut besucht. Nach der Aufführung erwähnte Spielleiter Harald Rieger, dass es in 35 Jahren noch nie eine komplett ausverkaufte Premiere gegeben habe. Zum anderen – und das ist eine Ehre in besonderem Maße – besuchte die Autorin des Stücks, Ulla Kling, höchstpersönlich die Erstaufführung gemeinsam mit ihrer Tochter.

Die Autorin war begeistert. Von der wunderschön gelegenen Bühne, den talentierten Schauspielern und der aufwendig gestalteten Kulisse. "Ich bin immer gern Gast bei unseren heimischen Bühnen, aber in Welden war ich noch nie und es ist wunderbar", so Kling. Die Grande Dame der bayerischen Theaterliteratur, beheimatet in Stadtbergen, ist seit 1957 selbst Schauspielerin. Als sie 1979 ein Stück spielen sollte, das ihr so gar nicht gefiel, nahm sie kurzerhand den Stift in die Hand und schrieb ein eigenes. Es folgten bis heute an die 120 Dreiakter sowie etwa 50 kürzere Stücke und Sketche. Von ihren Bühnenwerken wurden über 50 für das Bayerische Fernsehen aufgezeichnet, allein für den Fernsehsender RTL schrieb sie weitere 41 Folgen "Zum Stanglwirt" (mit Peter Steiner). 1987 bekam sie das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

