Balkonkraftwerk: Die Mini-Solaranlage fürs Eigenheim

Jeder kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Welche die beste PV-Lösung für das eigene Zuhause ist, erfahren Bürgerinnen und Bürger in einem Vortrag in Welden.

Viele haben Photovoltaik-Anlagen oder Solar-Panels auf den Dächern ihrer Eigenheime. Doch auch Bewohnerinnen und Bewohner von Miet- und Eigentumswohnungen können ihren Beitrag zur nachhaltigen Energieproduktion leisten. Wie das funktionieren kann, wird in einer Informationsveranstaltung des Entwicklungsforums Holzwinkel und Altenmünster zum Thema Balkonkraftwerke erklärt.

Strom für den Eigenbedarf

Doch was sind Balkonkraftwerke? Sie gelten als Alternativlösung zu den gängigen Möglichkeiten, Sonnenenergie einzufangen. Die sogenannten Stecker-Solargeräte, bekannt als Balkonkraftwerke, sind Mini-Solaranlagen, die durch einen Stecker an das Stromnetz von Haus oder Wohnung angeschlossen werden. Der produzierte Strom kann so direkt für den eigenen Haushalt genutzt werden.

Fragen werden vor Ort beantwortet

Martin Brugger von der Firma Alpha Solar wird in einer Informationsveranstaltung am Montag, 6. November, ab 19.30 Uhr im Markttreff Welden Auskunft über Anwendungsmöglichkeiten und die Umsetzung von Solarenergie in Wohngebäuden geben und auf Fragen eingehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (AZ)