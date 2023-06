Chaos im Krankenzimmer: Freilichtbühne Welden vor Premiere

Die Weldener Freilichtbühne verwandelt sich diesmal in ein Krankenhaus. Und damit ist klar: Auch wenn's mal weh tut, es wird lustig.

Sie ist schon ein kleines Juwel, die Freilichtbühne in Welden, mitten im Ort. Idyllisch gelegen am baumbestandenen Hang, wo die Zuschauer von jeder Ebene eine optimale Sicht auf die erhöhte Bühne haben. Diese Bühne wird jedes Jahr aufs Neue vom Theaterspielleiter Harald Rieger höchstpersönlich gestaltet und mit ganz viel Liebe zum Detail dekoriert. Wer sich die Zeit nimmt, um das gesamte Bühnenbild in Augenschein zu nehmen, entdeckt in jeder Ecke etwas zum Schmunzeln, Staunen oder einfach eine originelle Finesse. Seit Monaten proben die Schauspielerinnen und Schauspieler, allesamt keine Neulinge und dem Freilichtbühnen-Publikum wohlbekannt. Denn am Mittwoch, 14. Juni, ist Premiere.

Dieses Mal spielt das Stück in einem Krankenhaus. Die Besucher erwartet die Komödie „Alarm auf Station 6“ in drei Akten. Zum Inhalt: In dieser Klinik dreht sich auf der Station 6 alles um die beiden Patienten Gerd Schmauser (gespielt von Sebastian Mayer) und Franz Mader (Harald Rieger), die unterschiedlicher nicht sein könnten. Gerd möchte einfach nur seine Ruhe haben, was Franz überhaupt nicht verstehen kann.

Freilichtbühne: Premiere in Welden ist am Mittwoch, 14. Juni

So ist Franz ständig am Meckern, Jammern und Schimpfen. Dies bekommen vor allem Schwester Trudi (Heike Schneider) und der Pfleger Michael (Rainer Schmid) zu spüren. Dann gibt es noch die „fürsorgliche“ Nachbarin von Franz, Adelheid Knöpfle (Petra Seitel), die sich mit viel Hingabe um ihn kümmern möchte – was Franz noch mehr auf die Palme bringt. Die einzigen Lichtblicke sind die Krankenbesuche seiner Enkelin Tina (Sandra Berchtold). Und dies freut auch seinen Zimmerkollegen Gerd, der Gefallen an Tina gefunden hat. Es könnte alles gut werden, wäre da nicht die Ex-Freundin von Gerd, Iris (Anette Schertler), die ihn unbedingt zurückgewinnen möchte. Und zu allem Überfluss stellt sich auch noch heraus, dass sich Gerds Oma Lina Kratzer (Sabine Hartmann) und Franz von früher kennen. Im Krankenzimmer geht es ziemlich zur Sache, und der Humor kommt nicht zu kurz.

Damit die Stücke überhaupt auf die Bühne kommen, braucht es außer den Schauspielern noch viele weitere Helfer. Nie zu sehen, aber dennoch wichtig sind Souffleuse Siggi Rieger und Fotograf Marcel Rieger. Erika Lewentat kümmert sich um die Maske, für die Technik zeichnen Martin Rittner sowie Volker Pitschke verantwortlich. Film- und Bildmaterial erstellen Marion und Jan Nagy.

Termine: Mi., 14. Juni 2023 – 19.30 Uhr, Sa., 17. Juni 2023 – 19.30 Uhr, So., 18. Juni 2023 – 15 Uhr, Mi., 21. Juni 2023 – 19:30 Uhr Fr., 23. Juni 2023 – 19.30 Uhr, Sa., 24. Juni 2023 – 19.30 Uhr. Ausweichtermine: Fr., 30. Juni 2023 – 19.30 Uhr, Sa., 1. Juli 2023 – 19.30 Uhr. Kartenreservierung täglich von 17 bis 19 Uhr unter der Telefonnummer 08293/9509514.

