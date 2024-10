Das ist beim Umweltkongress vom Kreisjugendring geboten

Von 6. bis 9. November veranstaltet der Kreisjugendring Augsburg-Land den großen Umweltkongress „Komm‘ Erde retten!“. Höhepunkt ist ein großes Event in Welden am Samstag, 9. November.

Von 14 bis 18 Uhr findet in der Turnhalle der Mittelschule Welden eine Kleidertauschbörse statt. In der ersten Stunde können die Kleidungsstücke gebracht werden, ab 15 Uhr heißt es: tauschen. Der Kleidertausch wird vom Streetworker Jan Markus und dem Jugendrat Altenmünster durchgeführt. Ab 15 Uhr startet im Jam Jugendtreff Welden ein buntes Programm. Los geht es mit dem Workshop „Deo selber machen“. Außerdem wird eine Asia-Suppe gekocht. Ab 17 Uhr werden feine Mocktails bei Musik von DJ Loleder serviert. Ab 20.30 Uhr startet die Party mit Matze, dem Loopartist und Multiinstrumentalist.

Was hinter dem Umweltkongress in Welden steckt

Gemeindliche Jugendpflege Petra Kutter in Welden, die unter anderem sich beim landkreisweitem Arbeitskreis Umwelt „Komm´Erde retten“ beteiligte, möchte vor allem Jugendliche und junge Erwachsene mit dem Umwelttag erreichen und zu diesem Thema sensibilisieren.

Josef Falch, Vorsitzender des KJR, erklärt, warum der KJR das Umweltthema aufgreift: „Junge Menschen werden die Auswirkungen der aktuellen Umweltkrisen am stärksten zu spüren bekommen. Sie werden in einer Welt leben, die von Entscheidungen der heutigen Generation geprägt ist. Daher ist es nur logisch, dass wir uns aktiv für den Schutz unserer Umwelt einsetzen.“ In sechs Standorten in Bobingen, Großaitingen, Königsbrunn, Schwabmünchen, Untermeitingen und Welden starten Umweltevents zum Thema Nachhaltigkeit für junge Menschen. Der Kreisjugendring will jungen Menschen zeigen, jeder kann etwas tun und es macht sogar Spaß. (kräm)