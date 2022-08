Welden

vor 34 Min.

Das Neubaugebiet Welden-West wird trotz Bedenken weiter geplant

Plus Der Marktgemeinderat Welden diskutiert über Schwachstellen bei den Zufahrtsstraßen im Neubaugebiet. Trotzdem will die Mehrheit an dem Projekt festhalten.

Von Michaela Krämer

Die Verkehrssituation hat sich gravierend verändert, seit das Bauleitverfahren für das Neubaugebiet Welden-West 2017 in Gang gesetzt wurde. Auch sind die Planungsabsichten und der Gebietsumfang zwischenzeitlich neu erstellt worden. Damals ging die Marktgemeinde von 100 Bauplätzen aus. Sie sollten von sechs Straßen erschlossen werden. Aktuell stehen davon noch die Verenastraße und Hagenmahd zur Verfügung, da nur noch ein Drittel des Grundstücks zur Bebauung vorgesehen ist.

