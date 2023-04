Welden

vor 51 Min.

Das sind die teuersten Baustellen in Welden

In Welden soll gebaut werden. Die Voraussetzungen dafür zu schaffen, kostet die Gemeinde eine Menge Geld. Doch am Ende rechnet Welden auch mit großen Einnahmen.

Plus In Welden tut sich was, dafür muss die Gemeinde Geld in die Hand nehmen. Wofür die Millionen ausgegeben werden und wie sich die Kassen wieder füllen sollen.

Von Michaela Krämer Artikel anhören Shape

Mit einem Haushaltsvolumen von rund 16 Millionen Euro hat der Marktgemeinderat Welden mehrheitlich (mit einer Gegenstimme) den Haushalt für dieses Jahr beschlossen. Damit steht fest, wofür die Gemeinde in den kommenden Monaten ihr Geld ausgeben will. Das sind die größten Baustellen:

Das sind die teuersten Projekte der Gemeinde Welden

Neubaugebiet Eine der größten Ausgaben im Vermögenshaushalt (6,9 Millionen Euro Volumen) ist das Neubaugebiet Welden West. Ein Löwenanteil der Investitionssumme fließt in die Herstellung der Abwasseranlagen für das Wohngebiet " Welden West" mit 3,6 Millionen Euro. Nach Schätzung des Ingenieurbüros sind für dieses Jahr etwa 1,9 Millionen einzuplanen.

Eine der größten Ausgaben im Vermögenshaushalt (6,9 Millionen Euro Volumen) ist das Neubaugebiet Welden West. Ein Löwenanteil der Investitionssumme fließt in die Herstellung der Abwasseranlagen für das Wohngebiet " West" mit 3,6 Millionen Euro. Nach Schätzung des Ingenieurbüros sind für dieses Jahr etwa 1,9 Millionen einzuplanen. Abwasser Eine weitere kostenintensive Maßnahme im Bereich der Abwasserbeseitigung ist die Erneuerung/Sanierung der Kläranlage.

Eine weitere kostenintensive Maßnahme im Bereich der Abwasserbeseitigung ist die Erneuerung/Sanierung der Kläranlage. Freizeitgelände Aber auch die Erweiterung des Freizeitgeländes verschlingt für Baukosten etwa 487.000 Euro und Baunebenkosten etwa 90.000 Euro. Hier ist jedoch mit einer Förderung von 80 Prozent zu rechnen.

Aber auch die Erweiterung des Freizeitgeländes verschlingt für etwa 487.000 Euro und Baunebenkosten etwa 90.000 Euro. Hier ist jedoch mit einer Förderung von 80 Prozent zu rechnen. Hochwasserschutz Für weitere Maßnahmen beim Bau des Hochwasserdamms "Laugnatal Süd " sind 220.000 Euro für Bauarbeiten (Herstellung von Ausgleichsflächen) und 255.000 Euro für Baunebenkosten veranschlagt. Der eigentliche Bau des Hochwasserdamms ist für die Finanzplanungsjahre 2024/25 vorgesehen.

Viel Geld (5,5 Millionen) ist außerdem für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen eingeplant. Hinzu kommen hohe laufende Kosten für Kitas, Schulen und Personal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen