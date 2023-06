Den Waldkindergarten in Welden gibt es schon seit 20 Jahren

Mann könnte sagen: Der Waldkindergarten in Welden ist erwachsen geworden. Es gibt ihn nun nämlich schon seit 20 Jahren. Das soll am Samstag gefeiert werden.

Was im Jahr 2003 mit zwölf Kindern in einer Drei-Tage-Woche begann, hat sich inzwischen zu einer Einrichtung mit bis zu 50 Kindergartenkindern und einer alters geöffneten Gruppe mit bis zu zehn Kindern entwickelt. Die aktuellen Betreuungszeiten liegen bei sechs Stunden am Tag und sind in diesem Umfang bei Gruppen im Landkreis Augsburg einzigartig.

20 Jahre Waldkindergarten in Welden

"Wir blicken mit Stolz auf die Entwicklung der vergangenen 20 Jahre zurück, in denen sich unsere Einrichtung professionalisiert und Qualitätsstandards entwickelt hat, die eine sichere Basis für die Zukunft geben", heißt es in einer Mitteilung des Waldkindergartens. Dazu zähle auch die im Jahr 2020 übernommene Trägerschaft durch den Markt Welden. Nun wird das Jubiläum gefeiert. Am Samstag, 24. Juni, gibt es ab 11.30 Uhr im Holzwinkelsaal in Welden und dem Außenbereich ein Fest.

Kindergartenfest in Welden am Samstag, 24. Juni 2023

Das Jubiläum am Samstag wird vom Bürgermeister Stefan Scheider eröffnet. Neben einem Informationsstand über den Waldkindergarten gibt es für Kinder Angebote, wie das Basteln von Samenbomben, eine Fühlstation, Kinderschminken, einen Lehrbienenstand des Imkervereins Welden sowie einen Feuerwehrparcours der FFW Welden auf dem Vorplatz des Feuerwehrhauses oberhalb des Holzwinkelsaals. Außerdem wird das Märchenzelt aus Augsburg mit vier Vorstellungen zu Gast sein.

Kulinarisch unterstützt wird die Feier mit Jim’s Foodtruck mit dem „G’rupften Sau Burger“ und Kässpatz’n, sowie frischen Kartoffeln mit Kräuterquark vom Biohof Kempter aus Welden. Ab 13.30 Uhr ist das Kuchenbuffet eröffnet. (AZ)